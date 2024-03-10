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Адмирал подтвердил назначение Моисеева на должность врио главкома ВМФ России

Отставной адмирал Комоедов подтвердил, что Моисеев назначен врио главкома ВМФ РФ

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Павел Львов/РИА Новости

Командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев назначен временно исполняющим обязанности главнокомандующего Военно-морским флотом (ВМФ) России. Эту информацию в беседе с Ura.ru подтвердил экс-командующий Черноморским флотом РФ, отставной адмирал Владимир Комоедов.

Он отметил, что информация о назначении Моисеева на эту должность достоверная.

«Мне известно об этом. Думаю, позже об этом сообщат», — продолжил Комоедов.

Он также сказал, что данную информацию ему сообщили из двадцати источников.

До этого о смене главнокомандующего ВМФ России написала «Фонтанка». По данным издания, скоро Моисеев займет должность главкома ВМФ на постоянной основе. Он сменит Николая Евменова на этом посту.

Моисеев родился 16 апреля 1962 года в Калининградской области. Несколько лет он служил на атомных подводных лодках Северного флота. С 3 мая 2019 года он возглавил Северный флот.

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