Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Новгородской области сбиты два украинских беспилотника

Минобороны РФ: средства ПВО сбили два украинских БПЛА над Новгородской областью

close
100%
Reuters

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России сбили два украинских беспилотника в Новгородской области. Об этом сообщили журналистам в Министерстве обороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Новгородской области», – говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве отметили, что попытка ВСУ совершить террористическую атаку была пресечена около 15:30 мск.

До этого российское Минобороны сообщило, что средства ПВО РФ за сутки сбили 130 дронов ВСУ в зоне спецоперации.

Накануне оборонное ведомство сообщило, что за сутки были сбиты 197 дронов ВСУ. Также сообщается о перехвате трех снарядов HIMARS и управляемой авиабомбы Hammer.

Ранее над Белгородской областью были сбиты два украинских беспилотника.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами