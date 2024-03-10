В Новгородской области сбиты два украинских беспилотника

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России сбили два украинских беспилотника в Новгородской области. Об этом сообщили журналистам в Министерстве обороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Новгородской области», – говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве отметили, что попытка ВСУ совершить террористическую атаку была пресечена около 15:30 мск.

До этого российское Минобороны сообщило, что средства ПВО РФ за сутки сбили 130 дронов ВСУ в зоне спецоперации.

Накануне оборонное ведомство сообщило, что за сутки были сбиты 197 дронов ВСУ. Также сообщается о перехвате трех снарядов HIMARS и управляемой авиабомбы Hammer.

Ранее над Белгородской областью были сбиты два украинских беспилотника.