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В Курске объявили ракетную опасность

Губернатор Старовойт: в Курске объявлена ракетная опасность

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Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в Telegram-канале об объявлении ракетной опасности в Курске.

«Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — сказано в сообщении главы региона.

До этого стало известно, что поликлиника №6 в Курске, на которую упали обломки сбитого беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины, приостановила прием пациентов.

Позднее Старовойт уточнил в своем Telegram-канале, что несущие конструкции поликлиники не повреждены. Сейчас специалисты проводят комиссионное обследование здания, начато восстановление теплового контура.

8 марта в городе Железногорск Курской области была объявлена ракетная опасность. 7 марта губернатор Курской области заявил об обстреле поселка Теткино со стороны украинских войск. Старовойт рассказал, что в результате атаки повреждения получили 11 частных домов и линия электропередачи.

Ранее над Белгородской областью были сбиты два украинских беспилотника.

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