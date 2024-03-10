Генерал ВСУ исчез после призыва прятаться в укрытии

Генерал юстиции, начальник Харьковского гарнизона украинской армии Сергей Мельник с позывным Марсель исчез после того, как призвал в социальных сетях прятаться в укрытии из-за воздушной тревоги, прозвучавшей в Харькове 17 февраля. Больше он не выходил на связь в своем Telegram-канале, передает РИА Новости.

«Харьков и область: идем в укрытие!» — последнее сообщение Мельника.

До 17 февраля украинский генерал вел Telegram-канал активно, публикуя по несколько постов ежедневно. Кроме того, его имя перестали упоминать украинские средства массовой информации.

Сергея Мельника назначили на должность начальника Харьковского гарнизона в августе 2021 года.

До этого председатель запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявлял, что несколько сотен жителей города Запорожья, которые не скрывали свои пророссийские взгляды, пропали без вести с февраля 2022 года.

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