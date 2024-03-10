Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Генерал ВСУ исчез после призыва прятаться в укрытии

Генерал ВСУ Мельник исчез после призыва укрыться от взрыва в Харькове 17 февраля

close
100%
Efrem Lukatsky/AP

Генерал юстиции, начальник Харьковского гарнизона украинской армии Сергей Мельник с позывным Марсель исчез после того, как призвал в социальных сетях прятаться в укрытии из-за воздушной тревоги, прозвучавшей в Харькове 17 февраля. Больше он не выходил на связь в своем Telegram-канале, передает РИА Новости.

«Харьков и область: идем в укрытие!» — последнее сообщение Мельника.

До 17 февраля украинский генерал вел Telegram-канал активно, публикуя по несколько постов ежедневно. Кроме того, его имя перестали упоминать украинские средства массовой информации.

Сергея Мельника назначили на должность начальника Харьковского гарнизона в августе 2021 года.

До этого председатель запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявлял, что несколько сотен жителей города Запорожья, которые не скрывали свои пророссийские взгляды, пропали без вести с февраля 2022 года.

Ранее военный эксперт объяснил, почему Зеленский сильно занижает потери ВСУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами