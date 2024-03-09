Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Силы ПВО сбили беспилотник над Белгородской областью

МО РФ: cилы ПВО сбили беспилотник над Белгородской областью

close
100%
Shutterstock

Российские средства противовоздушной обороны пресекли попытку Вооруженных сил Украины совершить атаку по территории России c применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа. Об этом сообщило министерство обороны РФ.

«Около 22.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что дежурные средства ПВО сбили украинский беспилотник над территорией Белгородской области.

До этого сообщалось, что российскими средствами противовоздушной обороны была успешно предотвращена попытка атаки Вооруженных сил Украины двумя беспилотниками самолетного типа. Они были сбиты над Белгородской областью.

Накануне Минобороны России сообщило, что 8 марта около 18:30 по московскому времени была предотвращена попытка ВСУ атаковать двумя беспилотниками объекты на территории РФ в Белгородской области. Отмечалось, что пострадавших и разрушений в результате попытки атаки беспилотниками не зафиксировано.

Ранее Гладков сообщил, что силы ПВО уничтожили в Краснояружском районе БПЛА самолетного типа.

Все новости на тему:
Обстрелы Белгородской области
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами