Силы ПВО сбили беспилотник над Белгородской областью

Российские средства противовоздушной обороны пресекли попытку Вооруженных сил Украины совершить атаку по территории России c применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа. Об этом сообщило министерство обороны РФ.

«Около 22.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что дежурные средства ПВО сбили украинский беспилотник над территорией Белгородской области.

До этого сообщалось, что российскими средствами противовоздушной обороны была успешно предотвращена попытка атаки Вооруженных сил Украины двумя беспилотниками самолетного типа. Они были сбиты над Белгородской областью.

Накануне Минобороны России сообщило, что 8 марта около 18:30 по московскому времени была предотвращена попытка ВСУ атаковать двумя беспилотниками объекты на территории РФ в Белгородской области. Отмечалось, что пострадавших и разрушений в результате попытки атаки беспилотниками не зафиксировано.

Ранее Гладков сообщил, что силы ПВО уничтожили в Краснояружском районе БПЛА самолетного типа.