Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

МИД Франции оценил вероятность отправки своих войск на Украину

МИД Франции: речь об операции на Украине не идет, Киев об этом не просит

close
100%
Henri Szwarc/Global Look Press

Украина не просит Францию о направлении военных в зону боевых действий. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне, слова которого передает ТАСС.

«Речь не идет об операции на Украине, потому что Киев сейчас об этом не просит, но мы, конечно, ничего не исключаем в ближайшие месяцы», — сказал Сежурне.

26 февраля в Париже состоялась экстренная конференция по украинскому конфликту. После ее завершения президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что одной из ключевых тем обсуждения стала возможность отправки западных войск на поле боя.

Позже президент Франции вновь призвал зарубежных партнеров подумать об отправке своих солдат на Украину.

8 марта Макрон уточнил свои заявления насчет возможной отправки войск на Украину, подчеркнув, что «не исключать чего-то не означает делать это».

Ранее во Франции предупредили, что слова Макрона могут привести к мировой войне.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами