МИД Франции оценил вероятность отправки своих войск на Украину

Украина не просит Францию о направлении военных в зону боевых действий. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне, слова которого передает ТАСС.

«Речь не идет об операции на Украине, потому что Киев сейчас об этом не просит, но мы, конечно, ничего не исключаем в ближайшие месяцы», — сказал Сежурне.

26 февраля в Париже состоялась экстренная конференция по украинскому конфликту. После ее завершения президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что одной из ключевых тем обсуждения стала возможность отправки западных войск на поле боя.

Позже президент Франции вновь призвал зарубежных партнеров подумать об отправке своих солдат на Украину.

8 марта Макрон уточнил свои заявления насчет возможной отправки войск на Украину, подчеркнув, что «не исключать чего-то не означает делать это».

Ранее во Франции предупредили, что слова Макрона могут привести к мировой войне.