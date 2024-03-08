В Индии заявили о признаках торговли людьми для участия в конфликте на Украине

В Индии заявили о разоблачении группировки, которая торговала людьми, завлекая их в Россию, после чего они оказывались в зоне боевых действий. Об этом сообщает Reuters.

Центральное бюро расследований Индии (CBI) считает, что по данной схеме в РФ отправились около 35 человек. Не менее двух из них не вернулись из зоны СВО. Посольство Индии в России подтвердило один из этих случаев. Отмечается, что еще несколько человек получили тяжелые ранения.

В отчете индийской службы утверждается, что граждане Индии, попавшиеся в сети торговцев людьми, «были обучены боевым действиям и направлены на передовые базы в зоне российско-украинского конфликта против их воли». Отмечается, что МИД Индии контактировал с российской стороной по этим вопросам.

В начале января текущего года стало известно, что власти Непала запретили выдачу разрешений на работу своим гражданам в России и на Украине из-за случаев их вербовки для участия в вооруженном конфликте.

Ранее в Непале сообщили о задержании пророссийских вербовщиков.