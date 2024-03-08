Канада присоединилась к коалиции беспилотников для Украины

Министр обороны Канады Билл Блэр заявил, что Оттава присоединится к коалиции по развитию беспилотников контактной группы по обороне Украины. Заявление министра опубликовано на сайте правительства Канады.

«Для дальнейшего развития возможностей беспилотников на Украине министр Блэр пообещал, что Канада присоединится к коалиции по возможностям дронов контактной группы по обороне Украины», — сказано в тексте.

Коалицию возглавляют Латвия и Великобритания.

Уточняется, что на данный момент Оттава передала Киеву более 100 специализированных камер для беспилотников от компании L3 Wescam, а также планирует дать более 800 дронов производства Teledyne FLIR.

Накануне Блэр заявил, что канадские инструкторы с 2015 года обучили свыше 40 тысяч солдат и офицеров Вооруженных сил Украины. По его словам, украинских военных обучали в том числе тактике, управлению войсками и разминированию территорий. Министр также отметил, что его страна «будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется»

Ранее стало известно, что правительство Канады предоставит тренеров и самолеты для обучения украинских пилотов полетам на легких истребителях-бомбардировщиках F-16.