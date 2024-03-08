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Минобороны сообщило о сбитом украинском МиГ–29

Минобороны: ВС РФ сбили за неделю МиГ-29 и шесть крылатых ракет ВСУ

Авиация и средства противовоздушной обороны (ПВО) России за прошедшую неделю сбили истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины, пять крылатых ракет Storm Shadow, а также зенитную управляемую ракету Patriot. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того, в оборонном ведомстве заявили о 796 сбитых беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) украинской армии.

Также за неделю были поражены 7 управляемых авиационных бомб Hammer, 33 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства Соединенных Штатов, говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что всего с начала военной спецоперации российские военные уничтожили: 576 самолетов, 267 вертолетов, 14 658 беспилотных летательных аппаратов, 482 зенитных ракетных комплекса, а также 1 234 боевые машины реактивных систем залпового огня.

До этого Минобороны РФ рассказало о потерях украинской армии за неделю на Донецком направлении.

Накануне военный эксперт Василий Дандыкин заявил что Вооруженные силы РФ уничтожили реактивные системы залпового огня HIMARS благодаря действиям разведки и использованию БПЛА.

Ранее руководство Минобороны Германии заявило, что поставки дальнобойных ракет Taurus не решат конфликт на Украине.

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