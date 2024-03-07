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В Минобороны РФ рассказали об уничтожении нескольких беспилотников ночью

Минобороны: силы ПВО за ночь сбили пять дронов над Брянской и Тульской областями

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Владислав Сергиенко/РИА Новости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили несколько дронов за ночь над российскими регионами. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

Так, в течение ночи российские силы ПВО перехватили украинский дрон над Курской областью. Три беспилотника уничтожили над территорией Брянской области, а два — над Тульской.

В ведомства пояснили, что российские военные пресекли попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.

Накануне в результате атаки ВСУ беспилотным летательным аппаратом по Железногорском району Курской области произошел пожар на складе с горюче-смазочными материалами (ГСМ). По словам губернатора региона Романа Старовойта, загорелся резервуар с топливом, однако никто не пострадал.

В этот же день украинские беспилотники атаковали Воронежскую область. Минобороны России подтвердило уничтожение дрона над регионом.

Ранее в Белгородской области ВСУ с дрона сбросили боеприпас на автомобиль.

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