В США заявили, что армия России совершает большие рывки и достигает успехов на фронте

Вооруженные силы России стремительно наращивают темпы перемещения в зоне СВО, усиливают давление на украинские войска и добиваются успехов на фронте. Об этом в своем блоге на YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive рассказал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

«Натиск со стороны российских войск слишком велик. Они продолжают совершать большие рывки, которые вы видите сейчас, <…> Успехи сейчас достигаются все быстрее и быстрее», — считает военный.

По мнению Дэвиса, в данный момент ВСУ не успевают перебрасывать войска, так как им не хватает резервов, а восполнить их они сейчас не в состоянии. При этом ВС РФ проводят комбинированные операции при помощи авиации, противостоять которой украинские войска не могут.

До этого генерал украинской армии в отставке Сергей Кривонос заявил, что армия России активно применяет на фронте минометы и беспилотники, а вооруженные силы Украины испытывают острую нехватку войск и боеприпасов.

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