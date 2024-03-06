Минобороны сообщило о попытке ВСУ провести террористическую атаку в российском регионе

В Белгородской области дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В ведомстве пояснили, что силы ПВО уничтожили беспилотник самолетного типа. Там заявили, что украинские солдаты пытались совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации.

Губернатор региона Вячеслав Гладков отмечал, что средства ПВО сбили беспилотник в районе села Ближнее.

Накануне в Белгородской области после атаки трех дронов ВСУ загорелись несколько резервуаров на нефтебазе около села Долгое. В этот же день в Самарской области спецслужбы Украины попытались устроить «экологическую катастрофу». В Воронеже объявляли авиационную опасность из-за приближения БПЛА противника.

По данным Минобороны РФ, ночью 5 марта средства ПВО уничтожили над регионом три украинских беспилотных летательных аппарата. В ведомстве не уточнили, связаны ли дроны с инцидентом. Подробности — в материале «Газеты.ру».

Ранее ВСУ обстреляли село Лемешовка Севского района в Брянской области.