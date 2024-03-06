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Развожаев призвал жителей Севастополя не тревожиться из-за громких звуков

Развожаев предупредил жителей Севастополя о громких звуках в связи с учениями

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Владимир Песня/РИА Новости

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил горожан, чтобы они не боялись громких звуков в городе, они будут связаны с учениями Черноморского флота. Соответствующий пост опубликован в его Telegram-канале.

Чиновник уточнил, что состоятся тренировки расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО), в том числе с применением стрелкового оружия.

Учения продлятся примерно до 11.00, написал Развожаев. Он заверил, что в городе все спокойно.

Также утром 6 марта стало известно, что в Севастополе паромы «Адмирал Истомин» и «Адмирал Лазарев» не вышли на линию.

В ночь на 5 марта по Крымскому мосту перекрывали движение, однако утром проезд вновь разрешили. Сообщалось, что ночью над Керчью произошли несколько громких взрывов. Очевидцы утверждали, что в разных районах города были слышны от трех до пяти мощных хлопков.

Ранее в Севастополе произошло частичное отключение света.

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