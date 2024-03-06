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Целью атаки ВСУ в Курской области стал горно-обогатительный комбинат

Mash: дрон ВСУ попал в резервуар с топливом на комбинате в Курской области

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Телеграм-канал «Жесть Курск»

Беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал горно-обогатительный комбинат имени А. В. Варичева в Железногорске Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Отмечается, что дрон попал в резервуар с топливом на территории предприятия. Пострадавших нет, на месте работают пожарные.

По данным канала, украинские военные могли запустить БПЛА с территории Сумской области Украины.

Изначально об атаке дрона ВСУ сообщил губернатор региона Роман Старовойт. Он сказал, что произошел пожар на складе с горюче-смазочными материалами, но не уточнил, где именно.

В этот же день украинские беспилотники дважды атаковали Воронежскую область. Минобороны России подтвердило уничтожение дрона над регионом.

Накануне в Белгородской области украинские военные с дрона сбросили боеприпас на автомобиль, после чего произошел взрыв. Никто не пострадал. Кроме того, в регионе загорелись несколько резервуаров на нефтебазе около села Долгое.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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