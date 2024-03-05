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Командование ВСУ назвало сложной ситуацию на фронте

Командующий ВСУ Тарнавский назвал сложной ситуацию на поле боя

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Inna Varenytsia/Reuters

Ситуация на поле боя для украинской армии тяжелая. Об этом написал командующий оперативно-стратегической группировкой войск (ОСГВ) «Таврия» ВСУ Александр Тарнавский в своем Telegram-канале.

«В операционной зоне ОСГВ «Таврия» обстановка остается сложной», — написал Тарнавский.

5 марта депутат Верховной рады страны Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что Вооруженные силы Украины испытывают серьезные проблемы на поле боя, это связано в том числе с новыми правилами о мобилизации.

В этот же день стало известно, что в селе Работино на запорожской линии фронта за последние сутки обострились боевые столкновения и возросла их интенсивность.

До этого сообщалось, что Италия потратила на военную поддержку Киева €2,2 млрд. Официально Рим потратил на помощь Украине €0,691 млрд.

Ранее в США не исключили эвакуации Владимира Зеленского из Киева.

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Операция на Украине
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