Командование ВСУ назвало сложной ситуацию на фронте

Ситуация на поле боя для украинской армии тяжелая. Об этом написал командующий оперативно-стратегической группировкой войск (ОСГВ) «Таврия» ВСУ Александр Тарнавский в своем Telegram-канале.

«В операционной зоне ОСГВ «Таврия» обстановка остается сложной», — написал Тарнавский.

5 марта депутат Верховной рады страны Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что Вооруженные силы Украины испытывают серьезные проблемы на поле боя, это связано в том числе с новыми правилами о мобилизации.

В этот же день стало известно, что в селе Работино на запорожской линии фронта за последние сутки обострились боевые столкновения и возросла их интенсивность.

До этого сообщалось, что Италия потратила на военную поддержку Киева €2,2 млрд. Официально Рим потратил на помощь Украине €0,691 млрд.

Ранее в США не исключили эвакуации Владимира Зеленского из Киева.