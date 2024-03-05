Стали известны итоги переговоров по прекращению огня в секторе Газа

Переговоры в Каире по достижению прекращения огня в секторе Газа при участии Египта, Катара, Соединенных Штатов и ХАМАС завершились безрезультативно. Об этом сообщает Reuters.

Член руководства ХАМАС Басем Наим рассказал, что в ходе переговоров движение представило сторонам свои предложения. ХАМАС находится в ожидании ответа от израильской стороны, представители которой не присутствовали на консультациях.

5 марта сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена активизировала требования к Израилю о временном прекращении огня в секторе Газа и увеличению объемов гуманитарной помощи населению.

Переговоры в Каире о прекращении огня в сектора Газа проходят с 3 марта. Делегация Израиля в нынешнем раунде не принимает участие. 4 марта телеканал Al-Ghad сообщил, что стороны достигли «значительного прогресса» в первый день переговоров и рассчитывают достичь какого-то консенсуса до 11 марта.

До этого глава отдела внешних связей организации в анклаве Басем Наим сообщил, что ХАМАС не может собрать сведения о заложниках, удерживаемых в секторе Газа с 7 октября прошлого года, без прекращения огня.

Ранее сообщалось, что арабские страны призывают ХАМАС предоставить список заложников для освобождения.