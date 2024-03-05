В Белгородской области ВСУ с дрона сбросили боеприпас на автомобиль

Вооруженные силы Украины (ВСУ) запустили дрон в селе Новопетровка Белгородской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, дрон сбросил боеприпас на автомобиль, после чего произошел взрыв. Однако из людей никто не пострадал, осколки лишь посекли транспортное средство.

До этого в Белгородской области после атаки трех дронов ВСУ загорелись несколько резервуаров на нефтебазе около села Долгое. В этот же день в Самарской области спецслужбы Украины попытались устроить «экологическую катастрофу». В Воронеже объявляли авиационную опасность из-за приближения БПЛА противника. По данным Минобороны РФ, ночью 5 марта средства ПВО уничтожили над регионом три украинских беспилотных летательных аппарата. В ведомстве не уточнили, связаны ли дроны с инцидентом.

Подробности о серии атак на российские регионы — в нашем материале.

Ранее ВСУ обстреляли ж/д станцию в Курской области.