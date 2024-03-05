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В ФРГ заявили, что система связи ВС при перехвате разговора военных не была взломана

Писториус: взлома систем связи ВС ФРГ при перехвате разговора военных не было

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Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Внутренние каналы связи бундесвера (Вооруженных сил ФРГ) при перехвате разговора высокопоставленных немецких офицеров о возможной атаке на Крымский мост с использованием ракет Taurus не были взломаны. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, передает ТАСС.

Он уточнил, что бундесвер использует платформу WebEx для разговоров определенного уровня секретности. Речь идет не об общедоступной платформе WebEx, а о сертифицированном варианте для служебного использования.

1 марта главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров, которые якобы обсуждали возможность поставки Украине ракет Taurus и планы атак на Крымский мост и склады боеприпасов. Согласно представленному Симоньян тексту, участники беседы просчитывали варианты, как поддержать Киев, чтобы Германия не стала непосредственным участником конфликта. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД РФ заявили, что денацификация в Германии не завершена.

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Утечка разговора военных ФРГ
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