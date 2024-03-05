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После падения дрона ВСУ загорелись резервуары на нефтебазе под Белгородом

РИА Новости: из-за дрона ВСУ под Белгородом загорелись резервуары на нефтебазе

Три резервуара загорелись на нефтебазе под Белгородом после падения украинского беспилотника. Об этом рассказали РИА Новости в экстренных службах.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали нефтебазу в Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков подтвердил, что после взрыва на инфраструктурном объекте в Губкинском городском округе начался пожар.

Также Минобороны РФ сообщало, что ночью 5 марта над территорией Белгородской области была пресечена другая попытка атаки c применением трех БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Военные добавили, что дежурными средствами ПВО были уничтожены украинские беспилотные летательные аппараты.

Накануне российские системы противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины над Брянской областью. Дрон самолетного типа был уничтожен над Стародубским муниципальным округом.

Ранее ВСУ обстреляли ж/д станцию в Курской области.

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