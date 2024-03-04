В силах обороны Украины произойдут кадровые перестановки

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал ряд новых кадровых назначений в силах обороны Украины, при этом не указав, о каких именно перестановках идет речь. Об этом сообщается в Telegram-канале Зеленского.

По его словам, к наработке решений были привлечены реальные боевые командиры с фронта из бригад. Зеленский подчеркнул, что в понедельник, 4 марта, согласовал и подписал ряд необходимых новых кадровых назначений для сил обороны.

Ранее днем Зеленский сменил командующего Силами поддержки Вооруженных сил страны (ВСУ). Новым командующим Силами поддержки ВСУ будет назначен Александр Яковец.

До этого главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский заявил, что в проблемах украинских войск на восточном направлении виновны командиры бригад.

По его словам, это, прежде всего, зависит от уровня подготовки командира бригады, его опыта, а также способности принимать взвешенные решения и понимания всей полноты ответственности за выполнение поставленных задач.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.