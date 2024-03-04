На Западных Балканах открылась первая авиабаза НАТО

В Албании открылась первая авиабаза Североатлантического альянса на Западных Балканах. Об этом сообщается на сайте НАТО.

Как говорится в заявлении альянса, открытие авиабазы состоялось в понедельник, 4 марта. Она была построена на месте старого военного аэродрома в городе Кучова (с 1950 по 1990 год этот населенный пункт назывался Сталин), который находится в 80 км к югу от албанской столицы Тираны. Работы по строительству авиабазы начались в 2019 году.

В сообщении отмечается, что эта авиабаза — «современный центр для будущих воздушных операций НАТО». Ожидается, что она «будет обслуживать Албанию и обеспечивать логистическую поддержку, воздушные операции и учения» военного блока.

Отмечается, что это крупнейший проект НАТО в Албании — организация профинансировала модернизацию базы на €50 млн.

До этого министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что НАТО в ближайшее время может разместить свои базы на территории Швеции и Финляндии.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что с момента обещания НАТО не расширяться на Восток прошло «пять волн» расширения альянса.