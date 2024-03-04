В Днепре произошли взрывы

В украинском городе Днепре (бывший Днепропетровск) произошли взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».

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В Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях объявлялась воздушная тревога.

3 марта Министерство обороны РФ сообщило, что российские военные поразили склад авиационных боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

1 марта в Николаеве и подконтрольном украинским властям Херсоне произошли взрывы.

Вооруженные силы России стали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят спецслужбы Украины. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее в ВСУ пожаловались на «уловку» российской армии.