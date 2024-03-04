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Российские военные уничтожили район размещения ВСУ под Авдеевкой

Минобороны: расчеты ВС РФ уничтожили район размещения ВСУ под Авдеевкой

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Станислав Красильников/РИА Новости

Расчеты реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» центральной группировки войск ликвидировали район сосредоточения военнослужащих и военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Авдеевском направлении в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, прибыв на огневую позицию, российские бойцы навели машины на местности и ночью ударили по позициям ВСУ. После этого артиллеристы-реактивщики покинули огневые позиции и увели «Грады» от возможного ответного удара со стороны украинских войск.

Командир реактивной батареи с позывным «Ока» рассказал Минобороны, что расчеты в основном работают в темное время суток, чтобы противник их не заметил. При этом он заметил, что особенной разницы нет, днем или ночью проводится операция, потому что «все ребята профессионалы».

На минувшей неделе украинские солдаты рассказали газете The Washington Post, что отступление Вооруженных сил Украины из Авдеевки было паническим и неорганизованным.

Ранее в сеть попало видео уничтожения американского танка Abrams FPV-дроном «Упырь».

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Операция на Украине
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