Российская авиация сбросила на украинских боевиков авиабомбы ФАБ-500

Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар авиабомбами ФАБ-500 по опорному пункту и живой силе ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Удар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции, что позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения», — сказано в сообщении.

Вечером 3 марта сообщалось, что попытки Вооруженных сил Украины перейти Днепр пресекаются российскими десантниками на правом берегу реки.

Немецкий журналист Юлиан Репке заявил, что российские Вооруженные силы эффективно уничтожают позиции Вооруженных сил Украины фугасными авиационными бомбами весом 500 кг.

Также сообщалось, что подразделения группировки российских войск «Юг» заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении.

Ранее немецкий генерал сделал прогноз по продвижению российских войск на Украине.