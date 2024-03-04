Пес ценой жизни спас российских бойцов от дрона ВСУ

Пес по кличке Балбес во время атаки со стороны ВСУ бросился наперерез ударному дрону и спас российских военных ценой своей жизни. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкор Русской Весны».

«Заметив, что бойцы убегают от дронов-камикадзе, он однозначно расценил это, как угрозу для его товарищей. И в следующий раз, когда на позиции залетел очередной FPV, Балбес кинулся на дрон, вцепился в него зубами», — сказано в сообщении.

Также сообщается, что один из бойцов ВС РФ в память о псе подписывает именем питомца боеприпасы, которыми подразделение атакует украинские позиции.

23 февраля сообщалось, что коту Мухичу, который живет с военными в зоне СВО на Купянском направлении, подарили настоящий бронежилет. Бывшие хозяева Мухича хотели утопить его, но военные забрали его себе. Бронежилет предоставил продавец, у которого волонтеры закупали снаряжение.

Накануне Минобороны РФ сообщало, что подразделения группировки российских войск «Юг» заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении.

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