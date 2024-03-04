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Пес ценой жизни спас российских бойцов от дрона ВСУ

Пес Балбес бросился на FPV-дрон и спас бойцов ВС РФ ценой своей жизни

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Станислав Красильников/РИА Новости

Пес по кличке Балбес во время атаки со стороны ВСУ бросился наперерез ударному дрону и спас российских военных ценой своей жизни. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкор Русской Весны».

«Заметив, что бойцы убегают от дронов-камикадзе, он однозначно расценил это, как угрозу для его товарищей. И в следующий раз, когда на позиции залетел очередной FPV, Балбес кинулся на дрон, вцепился в него зубами», — сказано в сообщении.

Также сообщается, что один из бойцов ВС РФ в память о псе подписывает именем питомца боеприпасы, которыми подразделение атакует украинские позиции.

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