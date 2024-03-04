В Запорожье объяснили, почему войска НАТО не начнут военные действия на Украине

Европейцы не хотят воевать на Украине, поэтому участие НАТО в конфликте маловероятно. Об этом заявил глава Запорожской области Евгений Балицкий, отвечая на вопрос «Известий» об угрозе ввода войск НАТО на Украину.

26 февраля президент Франции Эммануэль Макрон допустил возможность отправки военных из Евросоюза на Украину. Он сообщил, что данный вопрос обсуждали на конференции в Париже.

«Он [Макрон] не позволяет объективно оценивать ситуацию. Макрон не понимает, что европейцы не только не хотят, но и не могут воевать на Украине. Они не могут — у них нет сегодня ни средств, ни сил, ни людей, ни поддержки внутри», — сказал политик.

Кроме того, Балицкий назвал французского президента идиотом «в медицинском смысле». Он заявил, что Макрон живет в информационном вакууме и не может считаться нормальным человеком.

Глава Херсонской области Владимир Сальдо согласился с запорожским коллегой в вопросе участия НАТО в боевых действиях на Украине. Он предположил, что слова Макрона являются лишь предвыборной риторикой.

«Я не верю, что какие-то военные из страны, входящей в НАТО, будут напрямую принимать участие в военном конфликте на территории Украины», — сказал Сальдо.

Ранее Лавров рассмеялся после вопроса о заявлении Макрона по Украине.