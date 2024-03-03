СМИ назвали причину, по которой в НАТО обсуждают отправку войск на Украину

Страны Запада обсуждают возможность отправки солдат НАТО на Украину из-за территориальных потерь и провалов на поле боя. Об этом пишет журнал Military Watch Magazine (MWM).

«Заявление [президента Франции Эммануэля] Макрона было сделано после серьезных украинских провалов и продолжающейся потери территории из-за быстрого сокращения боевых возможностей страны», — говорится в публикации.

Обозреватели журнала добавили, что ситуация на поле боя в зоне спецоперации на Украине сделала актуальными призывы к прямому вмешательству стран Запада, в том числе к размещению наземных сил «c целью предотвратить победу России, которая, судя по всему, все больше кажется неизбежной».

До этого бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон заявил, что странам НАТО стоит прислушаться к предупреждению президента России Владимира Путина об угрозе ядерного конфликта из-за действий Запада.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.