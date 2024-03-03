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Украинские военные рассказали о хаосе при отступлении из Авдеевки

Washington Post: солдаты ВСУ рассказали о хаосе при отступлении из Авдеевки

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Министерство обороны РФ/РИА Новости

Украинские солдаты рассказали газете The Washington Post, что отступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Авдеевки было паническим и неорганизованным.

По словам одного из военных ВСУ, он видел, как колонна ВСУ после выхода из города вспыхнула огнем под ударами российской артиллерии. Еще один опрошенный обозревателями украинский солдат рассказал, что не все военнослужащие в городе знали о приказе отступать, поскольку потеряли связь с командованием.

До этого секретарь комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что у украинских войск при отступлении из Авдеевки не было оборонительных укреплений, на которых можно было бы закрепиться.

26 февраля старший стрелок 5-го отдельного стрелкового батальона ВСУ младший сержант Дмитрий Дядчук рассказал, как ждал момента, чтобы сдаться в плен российским противникам в Авдеевке.

29 февраля Минобороны РФ сообщало, что подразделения российской армии сумели занять более выгодные позиции на Авдеевском направлении, Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки лишились здесь почти 500 бойцов.

Ранее российские военные взяли под контроль южную часть Работино.

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