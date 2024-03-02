ВСУ обстреляли село Богун-Городок в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Богун-Городок Борисовского района.

По словам главы региона, мирные жители не пострадали, однако была повреждена линия газоснабжения. Гладков подчеркнул, что сотрудники аварийных служб начнут восстановительные работы после их согласования с Минобороны.

Это третья атака ВСУ на Белгородскую область за 2 марта.

До этого украинские войска подвергли минометному обстрелу село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Вооруженные силы Украины также сбросили с беспилотного летательного аппарата взрывное устройство на окраине села Щетиновка Белгородского района.

В ночь на 1 марта система противовоздушной обороны (ПВО) перехватила и уничтожила дроны под Белгородом и Новгородом.

Ранее стало известно, сколько раз украинские беспилотники пытались атаковать Россию.