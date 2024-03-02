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Минобороны РФ сообщило о сбитых за сутки БПЛА и ракетах украинских войск

МО России: системы ПВО за сутки уничтожили 107 дронов и пять ракет Storm Shadow

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки сбили пять крылатых ракет Storm Shadow и семь реактивных снарядов от систем залпового огня HIMARS. Об этом сообщается в официальной сводке министерства обороны РФ.

По данным ведомства, за тот же промежуток времени в зоне специальной военной операции (СВО) были сбиты 107 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Часть из них удалось перехватить в районе донецких населенных пунктов Павловка и Ясиноватая.

«Уничтожены 107 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе в районах населенных пунктов <...> Змиевка, Троицкое, Новокраснянка, Голиково Луганской народной республики, Новопрокоповка, Копани, Шевченково, Сладкая Балка Запорожской области», — говорится в заявлении.

Кроме того, несколько дронов засекли возле херсонского населенного пункта Черноморовка. Аналогичная ситуация произошла вблизи населенного пункта Колодезное, расположенного в Харьковской области.

До этого начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Иван Бигма сообщил, что российские войска уничтожили американский автомобиль Hummer и шведскую боевую машину пехоты (БМП) на Купянском направлении. Он уточнил, что бойцы Вооруженных сил РФ выполнили задачу при помощи барражирующих боеприпасов «Ланцет».

Ранее российские военные подбили два американских танка Abrams в зоне СВО.

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Операция на Украине
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