Газета Berliner Zeitung называет подлинным разговор высокопоставленных немецких военных о планах атаки на Крымский мост. Об этом пишет Berliner Zeitung.

«Когда файл был загружен... через несколько минут стало ясно: это не фейк и не искусственный интеллект. Это была почти 40-минутная запись встречи генералов немецких ВВС высочайшей военной и политической взрывоопасности», — сказано в сообщении.

Отмечается, что это «крупная катастрофа для Бундесвера, которая вызовет бессонные ночи, и не только в немецкой армии».

1 марта главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку переговоров офицеров бундесвера, которые якобы обсуждали возможность поставки украинским войскам ракет Taurus, планы атак Крымского моста и складов боеприпасов. Немецкие издания Bild и Spiegel допускали, что запись была сделана в Сингапуре. Там на момент разговора 19 февраля находился один из офицеров, о чем он сам сказал в начале беседы, обсуждая с коллегами качество сингапурских отелей. 26 февраля канцлер Германии Олаф Шольц выступил против поставок Украине крылатых ракет Taurus.

Министерство обороны ФРГ не стало комментировать информацию о разговоре высокопоставленных немецких военных.

Ранее Финляндия разрешила Украине наносить удары по России ее оружием.