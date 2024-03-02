ВСУ обстреляли село в Белгородской области

Вооруженные силы Украины подвергли минометному обстрелу село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Чиновник заверил, что никто не пострадал. Однако снаряды повредили шесть частных домов и два автомобиля.

В настоящее время оперативные службы работают на месте ЧП.

Некоторое время назад Гладков сообщил, что ВСУ сбросили бомбу с дрона на село Щетиновка Белгородской области.

Накануне российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский дрон над регионом.

В ночь на 1 марта система ПВО уничтожила и перехватила дроны под Белгородом и Новгородом. В Министерстве обороны обратили внимание, что украинские беспилотники были самолетного типа.

Ранее мать закрыла собой детей во время обстрела Белгорода.