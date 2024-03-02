Немецкие СМИ подтверждают подлинность разговоров в бундесвере об атаке на Крымский мост

В министерстве обороны Германии считают запись прослушки офицеров бундесвера насчет планов ударить ракетами Taurus по Крымскому мосту подлинной. Об этом сообщает журнал Spiegel со ссылкой на источники в минобороны ФРГ.

В немецком оборонном ведомстве пришли к выводу, что создание подделки с применением нейросетей и искусственного интеллекта в случае этой записи крайне маловероятно. Отмечается, что обсуждение офицеров германский ВВС оценивается, как «довольно неосторожное» — эти переговоры велись через относительно легко прослушиваемую платформу WebEx.

Федеральное ведомство военной контрразведки (MAD) ФРГ начало проверку, опасаясь, что российские спецслужбы теперь способны прослушиваются ли внутренние каналы связи в германских ВВС, бундесвере или всем министерстве обороны Германии.

До этого газета Bild со ссылкой на источники в германской армии сообщила, что запись разговора офицеров бундесвера насчет планов атаки на Крымский мост может быть подлинной.

Ранее сообщалось, что Запад собирается помочь Украине атаковать Крымский мост.