Bild: запись разговора офицеров бундесвера об атаке на Крымский мост подлинная

Запись разговора офицеров бундесвера насчет планов атаки на Крымский мост может быть подлинной. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на источники в германской армии.

«Многое говорит о том, что запись является подлинной, даже если бундесвер пока официально и не подтвердил подлинность», — сообщает издание.

При этом отмечается, что многие аккаунты в социальных сетях, которые распространяли эту аудиозапись переговоров офицеров бундесвера, были немедленно заблокированы. Bild считает, что бундесвер пытается «ограничить ущерб».

До этого официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила в связи с обнародованным разговором офицеров ФРГ о возможных ударах по Крымскому мосту, что российская сторона требует от Германии объяснений.

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров, которые якобы обсуждали возможность поставки Украине ракет Taurus и планы атак на Крымский мост и склады боеприпасов.

Ранее сообщалось, что Запад собирается помочь Украине атаковать Крымский мост.