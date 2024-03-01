Стало известно о переброске подкрепления ВСУ в район Работино

ВСУ перебросили подкрепление, в том числе Нацгвардию, в район Работино Запорожской области для удержания позиции в северной части села. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, слова которого передает ТАСС.

«Противник перебросил усиление в район Работино, идут штурмовики, бросают всех, чтобы удержать позиции в населенном пункте Работино. Кидают в бой уже не только ВСУ, но и Нацгвардию. Потери у них большие», — сказал Рогов.

1 марта губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Вооруженные силы Украины на Запорожском направлении находятся в условиях «наката» российских войск, пока непонятно, как они себя поведут.

Также Балицкий сказал, что российская артиллерия доминирует на Запорожском фронте над своими украинскими противниками.

29 февраля сообщалось, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский прибыл на линию боевого соприкосновения, оценив ситуацию для Украины как «сложную».

Ранее пленный украинский военный назвал свой отряд брошенным на убой.