Украинский шпион, собиравший данные о передвижениях ВС РФ, задержан в Запорожской области

Завербованный Службой безопасности Украины украинский гражданин, собиравший данные о передвижении Вооруженных сил РФ, задержан в Запорожской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ России по региону.

«По заданию СБУ житель региона осуществлял сбор и передачу своему куратору сведений о местах дислокации и передвижениях подразделений ВС РФ», — сказано в сообщении.

По данным правоохранителей, сбор сведений был необходим для дальнейшего нанесения ракетно-бомбовых ударов по подразделениям российских сил.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «шпионаж», предусматривающей до 20 лет лишения свободы.

29 февраля сообщалось, что сотрудники управления ФСБ задержали двух жителей Луганской народной республики (ЛНР) за сбор данных о российских военных, местах их дислокации и передаче этой информации Украине.

Днем ранее центр общественных связей ФСБ опубликовал видео задержания в Ростове-на-Дону украинского шпиона Сергея Кривицкого.

До этого Ростовский областной суд признал гражданку Украины виновной в шпионаже за российскими воинскими частями.

Ранее в Германии заявили о разоблачении российского шпиона в бундестаге.