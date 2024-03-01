Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Украинский шпион, собиравший данные о передвижениях ВС РФ, задержан в Запорожской области

Собиравший данные о передвижениях ВС РФ шпион задержан в Запорожской области

Завербованный Службой безопасности Украины украинский гражданин, собиравший данные о передвижении Вооруженных сил РФ, задержан в Запорожской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ России по региону.

«По заданию СБУ житель региона осуществлял сбор и передачу своему куратору сведений о местах дислокации и передвижениях подразделений ВС РФ», — сказано в сообщении.

По данным правоохранителей, сбор сведений был необходим для дальнейшего нанесения ракетно-бомбовых ударов по подразделениям российских сил.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «шпионаж», предусматривающей до 20 лет лишения свободы.

29 февраля сообщалось, что сотрудники управления ФСБ задержали двух жителей Луганской народной республики (ЛНР) за сбор данных о российских военных, местах их дислокации и передаче этой информации Украине.

Днем ранее центр общественных связей ФСБ опубликовал видео задержания в Ростове-на-Дону украинского шпиона Сергея Кривицкого.

До этого Ростовский областной суд признал гражданку Украины виновной в шпионаже за российскими воинскими частями.

Ранее в Германии заявили о разоблачении российского шпиона в бундестаге.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами