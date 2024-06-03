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В США могут вторгнуться суперсвиньи

Business Insider: в США может произойти вторжение канадских суперсвиней

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David Carson/AP

В ближайшее время канадские гибридные свиньи могут начать нашествие на территорию США, нанеся значительный ущерб, оцениваемый в миллионы долларов. Об этом написало материал издание Business Insider.

Наиболее подверженными этому явлению районами США являются северо-восточная часть штата Монтана, Северная Дакота, Южная Дакота и западные области Миннесоты, сообщается в статье.

Уже сейчас эти животные принесли ущерб сельскому хозяйству Америки на сумму 2,5 миллиарда долларов. Исследователи отмечают, что свиньи пожирают урожай, особенно кукурузу, чтобы добраться до корней растений и личинок насекомых, а также являются переносчиками различных заболеваний.

Эти животные представляют собой гибрид домашней свиньи и евразийского кабана, которых завезли в Канаду в 1980-х годах. В 2001 году значительное количество из них было выпущено на волю.

Руководитель исследовательского проекта Университета Саскачевана Райан Брук ранее назвал этих свиней самыми опасными крупными млекопитающими на планете в плане колонизации новых территорий, поскольку они способны адаптироваться к новым условиям и менять свои привычки.

Ранее ученые назвали причину глобального распространения суперсальмонеллы.

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