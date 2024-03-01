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Украинские военные обстреляли из танка российский таможенный пункт

ВСУ обстреляли из танка таможенный пункт в Брянской области

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из танка таможенный пункт в Брянской области. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации канала, в результате удара три грузовика сгорели, а один посекло осколками.

ВСУ также выпустили девять снарядов по МАПП Троеборное в Севском районе 29 февраля. После прилета на стоянке загорелись три большегруза, а один также повредило осколками.

Накануне сообщалось, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили ночью один украинский беспилотник и перехватили три дрона ВСУ над российскими регионами. В Минобороны обратили внимание, что украинские дроны были самолетного типа. Дежурные средства ПВО оперативно сработали в Белгородской и Нижегородской областях.

Позже ВСУ попытались атаковать завод им. Свердлова в Дзержинске Нижегородской области. По данным канала Mash, к производству летело три беспилотника, однако их подавили средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее ВСУ обстреляли село Гуево в Курской области.

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