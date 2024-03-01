Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Власти Японии выступили против «Калашникова»

Япония вводит экспортные ограничения против «Калашникова» и «Уралвагонзавода»

close
100%
АО «Концерн «Калашников»

Япония вводит экспортные ограничения против «Калашникова» и «Уралвагонзавода», а также ряд других оборонных и промышленных концернов России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление кабинета министров Японии.

Среди организаций, которые попали в санкционные списки правительства Японии, указаны ФГУП «Атомфлот», а также концерны «Калашников», «Алмаз-Антей», «Уралвагонзавод», «Базальт», и Объединенная судостроительная корпорация.

Также в санкционные списки Токио попали другие оборонные и промышленные предприятия России, а именно ОКБ «Новатор», НПО «Аврора» и «Импульс», а также компания АО «Ангстрем».

Причиной введения новых экспортных ограничений названа специальная военная операция на Украине.

До этого россиянин Максим Марченко признал себя виновным в контрабанде товаров двойного назначения из Соединенных Штатов в Россию.

Речь идет об элементах микроэлектроники, которые можно использовать как в гражданском, так и в военном оборудовании.

Ранее сообщалось, что доходы бюджета РФ от нефти и газа упали на четверть из-за санкций.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами