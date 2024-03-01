Власти Японии выступили против «Калашникова»

Япония вводит экспортные ограничения против «Калашникова» и «Уралвагонзавода», а также ряд других оборонных и промышленных концернов России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление кабинета министров Японии.

Среди организаций, которые попали в санкционные списки правительства Японии, указаны ФГУП «Атомфлот», а также концерны «Калашников», «Алмаз-Антей», «Уралвагонзавод», «Базальт», и Объединенная судостроительная корпорация.

Также в санкционные списки Токио попали другие оборонные и промышленные предприятия России, а именно ОКБ «Новатор», НПО «Аврора» и «Импульс», а также компания АО «Ангстрем».

Причиной введения новых экспортных ограничений названа специальная военная операция на Украине.

До этого россиянин Максим Марченко признал себя виновным в контрабанде товаров двойного назначения из Соединенных Штатов в Россию.

Речь идет об элементах микроэлектроники, которые можно использовать как в гражданском, так и в военном оборудовании.

Ранее сообщалось, что доходы бюджета РФ от нефти и газа упали на четверть из-за санкций.