Власти Воронежа уточнили сообщение насчет беспилотников

Непосредственной угрозы со стороны украинских беспилотников для Воронежа нет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Воронежской области.

«Мы пока следим за ситуацией и будем готовы дать полный отбой тревоги, когда нам об этом сообщат соответствующие службы», — заявили в правительстве региона.

В пресс-службе правительства Воронежской области добавили, что на данный момент беспилотники не пересекли границы региона.

До этого власти города заявили, что пять беспилотных летательных аппаратов, которые движутся в направлении к Воронежу, зафиксировали в регионе.

В мэрии отметили, что при обнаружении упавшего беспилотника или его фрагментов нельзя подходить к обломкам и трогать их. Кроме того, следует отойти на безопасное расстояние и предупредить окружающих.

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