Две роты ВСУ были уничтожены вакуумной бомбой весом полторы тонны

По информации из Telegram-канала «Изнанка», ВКС России совершили удар объемно-детонирующей бомбой весом около полуторы тонны по промзоне на луганском направлении. Как сообщается, там располагался пункт временной дислокации подразделений ВСУ.

Разведка сообщает, что внутри находились две роты с более чем 250 военнослужащими, которые были уничтожены. Согласно информации из Telegram-канала «Военкоры русской весны», предполагается, что был использован боеприпас ОДАБ-1500.

29 февраля штурмовики РФ накрыли личный состав ВСУ крупнокалиберными «Тулумбасами». По информации.Миинобороны, экипажи штурмовиков успешно поразили опорные пункты, скопления живой силы и бронированную технику ВСУ. Авиационные ракеты С-13 были выпущены на цели с последующим кабрированием на минимальной высоте в 25 метров.

По информации передового авиационного наводчика, все цели были успешно уничтожены. Полет штурмовиков прошел без происшествий, после выполнения боевой задачи экипажи также выполнили противоракетный маневр, после чего вернулись на базу.

Ранее ОДКБ одобрила новую структуру Объединенного командования миротворческих сил.