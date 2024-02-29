Над территорией Белгородской области ликвидирован украинский беспилотник

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали террористическую атаку c использованием беспилотного летательного аппарата (БПЛА) по объектам на территории Белгородской области России. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны РФ в своем Telegram-канале.

«Украинский БПЛА уничтожен над территорией Белгородской области», — указывается в публикации.

Согласно информации военного ведомства, новая попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) была совершена в 17:40 по московскому времени. Со стороны Украины запустили дрон самолетного типа.

Ранее в этот же день Минобороны сообщало об очередной попытке украинской армии теракт c применением беспилотника самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации в Белгородской области.

Накануне дежурные средства ликвидировали дрон ВСУ над Белгородской областью.

Ранее в Минобороны сообщили о ночной попытке ВСУ атаковать российский регион с помощью дрона.