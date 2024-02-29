В Работино российские войска отбили три атаки ВСУ

Вооруженные силы (ВС) РФ отбили три атаки украинских военных в селе Работино на запорожской линии фронта. Об этом заявил глава общественного движения «Мы вместе с Россией», сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов, сообщает РИА Новости.

«Бои за село продолжаются. Отбиты три крупные атаки противника», – сказал Рогов, добавив, что российские войска закрепились в южной части населенного пункта, при этом враг удерживает северную часть.

29 февраля в Минобороны РФ сообщили, что российские штурмовые подразделения закрепились в селе Работино в Запорожской области. Отмечается, что операция по штурму укреплений ВСУ в районе этого населенного пункта была организована при взаимодействии всех видов войск.

Накануне Рогов заявил, что самолеты ВКС РФ нанесли массированные авиаудары по позициям гарнизона украинских военных, засевших в Работино. Он не исключил, что бойцы ВСУ могут отойти из села.

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