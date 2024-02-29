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В Кремле прокомментировали участие британцев в украинском конфликте

Песков: Британия помогает Украине людьми и разведданными

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил телеканалу RTVI, что Великобритания де-факто напрямую вовлечена в конфликт на Украине.

«В целом ни для кого не секрет, что британцы оказывают разные формы поддержки (...). И людьми на месте, и разведданными, и так далее, и тому подобное. То есть они фактически напрямую вовлечены в этот конфликт», — сказал представитель Кремля.

Этими словами Песков прокомментировал публикацию The Times о том, что начальник штаба обороны ВС Великобритании адмирал Тони Радакин тайно помогал Украине в разработке планов боевых действий.

Говоря конкретно об этом адмирале, пресс-секретарь заявил, что у Кремля нет информации о его взаимодействии с ВСУ, но предположил, что об этом известно российским военным.

До этого телеканал Sky News, ссылаясь на канцелярию премьер-министра Риши Сунака, писал, что находящиеся на Украине британские военные обеспечивают безопасность дипломатов Соединенного Королевства и помогают в подготовке бойцов ВСУ.

Ранее Путин заявил, что иностранные наемники в ВСУ несут потери «из-за своей глупости».

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