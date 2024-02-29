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Украинская разведка признала утечку плана контрнаступления ВСУ

Глава ГУР Кирилл Буданов* заявил об утечке плана контрнаступления ВСУ в Россию

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Defence Intelligence of Ukraine

Планы Вооруженных сил Украины (ВСУ) о контрнаступлении, которое состоялось летом 2023 года, утекли и оказались в распоряжении России до начала операции. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки (ГУР) украинского Минобороны в интервью канадской телекомпании CBC.

«У нас была, скажем так, информация, доказательства того, что о планах стало известно России», — сказал Буданов.

Он назвал это серьезной проблемой и отметил, что разведка уже принимает определенные меры. Буданов добавил, что информацию о планах контрнаступления ВСУ кто-то «слил».

До этого президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции намекнул на существование предателей в руководстве страны. По его словам, России заранее были известны планы по контрнаступлению.

Тем временем итальянская разведка перечислила причины провала контрнаступления украинских войск. По ее данным, операция провалилась из-за отсутствия внезапности, плохой подготовки, ограниченных возможностей атак с воздуха и артиллерии.

Ранее Шойгу рассказал про попытки ВСУ спасти фронт после краха контрнаступления.

*  внесен в РФ в список террористов и экстремистов
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