Спецпредставитель Путина заявил, что в зоне СВО не будет призывников

Никаких призывников в зоне проведения специальной военной операции нет и быть не может. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов в интервью «России 24».

По его словам, «половина армии, как минимум, уже контрактная».

1 октября 2023 года в России начался осенний призыв на срочную службу. В эту призывную кампанию на срочную службу планировалось призвать 130 тысяч человек. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, призывников направляли на прохождение службы в Вооруженные силы, Росгвардию, а также некоторые другие ведомства.

По итогам весеннего призыва срочную службу прошли 147 тыс. человек.

Кроме того, с 17 октября начала работу «прямая телефонная линия» Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба. Специалисты отвечают гражданам на вопросы, связанные со срочной службой. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее депутат Пискарев заявил, что призывники смогут служить в пограничной службе ФСБ.