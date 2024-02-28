Разведка Италии назвала причины провала контрнаступления ВСУ

Летне-осеннее контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области провалилось из-за отсутствия внезапности и плохой подготовки. К такому выводу пришли составили ежегодного доклада итальянских разведывательных спецслужб, передает РИА Новости.

В итальянской разведке напомнили, что основной целью контрнаступления ВСУ был разрыв сухопутного коридора, соединяющего Россию с Крымом.

«Среди основных факторов, повлиявших на операцию, выделяется недостаток времени, отведенного для подготовки войск, ограниченные возможности атак с воздуха и артиллерии, а также трудности с тем, чтобы застать врасплох российскую оборону», — считают в итальянской разведке.

Контрнаступление украинской армии было широко анонсировано собственно украинскими же властями и представителями армии — о его скором начале заявляли политики, публиковались записи в социальных сетях. Кроме того, украинские хакеры несколько раз взламывали телевизионный и радиоэфиры в Крыму и других регионах России, запуская угрожающие ролики от имени украинских военных и лично руководителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова (внесен в РФ в список террористов и экстремистов).

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что России были заранее известны планы ВСУ по контрнаступлению.

Ранее Шойгу раскрыл, в каких странах готовили план контрнаступления ВСУ.