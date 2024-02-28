Шойгу потребовал ускорить поставки техники в российские войска

Глава министерства обороны России Сергей Шойгу во время проверки выполнения государственного оборонзаказа предприятиями ОПК в Тульской области потребовал ускорить поставки техники в войска. Об этом сообщает Минобороны в Telegram-канале.

Он заявил о необходимости скорректировать график отправки всего вооружения, сдвинув сроки передачи техники на второй-третий кварталы, а также придерживаться равномерных поставок в течение года.

Шойгу также напомнил о решении президента России Владимира Путина подготовить перечень поручений и графика поставки вооружения.

«По всему, что касается выделения средств, определения и утверждения графиков поставки ракет к РСЗО, по снарядам, по самим машинам, а также транспортно-заряжающим и пусковым установкам», — сказал Шойгу, подчеркнув, что все выполняется в срок.

До этого Сергей Шойгу заявлял, что объемы поставок беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в российские войска по сравнению с началом 2022 года увеличились в 16 раз.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.