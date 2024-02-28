Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил об установлении личностей 590 иностранных наемников на Украине. Об этом пишет ТАСС.

По данным Следственного комитета, они являются гражданами 46 государств.

«Большинство установленных нами лиц, участвующих в боевых действиях в качестве наемников, — граждане США, Грузии, Великобритании, Канады, Израиля, Германии, Литвы и Латвии», — сообщил он.

До этого Джейсон Фриман и Бред Кендалл, бывшие частью «иностранного легиона» Украины, в разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) заявили о готовности свергнуть президента Украины Владимира Зеленского.

Пранкеры разговаривали с наемниками из США от имени экс-президента Украины Петра Порошенко, который якобы открыл набор на службу в его личной военной компании. Фриман признался, что был серьезен, когда согласился вступить в «ЧВК Порошенко», поскольку считает, что тот снова может возглавить Украину.

Ранее Бастрыкин заявил, что ВСУ умышленно обстреливают мирных жителей в Белгороде.