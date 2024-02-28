Азербайджанского солдата задержали на армянской границе

Служба национальной безопасности (СНБ) Армении заявила о задержании азербайджанского солдата на границе. Об этом сообщает ТАСС.

В СНБ рассказали, что утром 28 февраля солдат азербайджанской армии Руслан Панахов, перемещаясь между служебными позициями на территории Лачинского района, заблудился. Он потерял направление движения при неблагоприятных погодных условиях, добавили там.

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что «новая атака» Азербайджана против Армении «очень вероятна».

Позже президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил об отсутствии территориальных притязаний к Армении. По его словам, Армении, «которая пытается найти нового хозяина, кидается в чьи-то объятия», необходимо «знать, что единственный путь для нее – это принять все условия» Баку и «отказаться от территориальных претензий к Азербайджану».

Ранее Азербайджан заявил об обстреле своих позиций со стороны Армении.